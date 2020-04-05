"Это наша национальная валюта. Что Вам не нравится?" В Полтаве мужчина, которому дали сдачу монетами, бросил их в лицо кассирше супермаркета
В то дже время охранник ничего не сделал и покупатель спокойно вышел из торгового зала, рассказывает Еспресо.TV.
За секунду до этого работница, которая обслуживала хулигана на кассе, уговаривала согласиться с ней и взять копейки номиналом 1 и 2 грн.
"Это наша национальная валюта. Что Вам не нравится?", - сказала она.
Соответствующее видео в пятницу, 3 апреля 2020 года, появилось в группе Полтавский фонарь .
Сотрудники Национальной полиции разыскали обидчика. Им оказался 49-летний житель города Полтава. Во время общения с полицейскими фигурант дал показания и признал свою вину.
"Мне очень стыдно от того, что я сделал. Я уже два дня не сплю", - отметил полтавчанин.
По факту правонарушения следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Продолжается досудебное расследование. В случае доказательства виновности мужчины, ему может грозить наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы до 5 лет.
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