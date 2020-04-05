"Это наша национальная валюта. Что Вам не нравится?" В Полтаве мужчина, которому дали сдачу монетами, бросил их в лицо кассирше супермаркета

5 апреля, 2020, 19:19

49-летний житель Полтавы возмущенный тем, что в магазине кассирша дала ему сдачу размером 29 грн не купюрами, а монетами, вспыхнул гневом и бросил их в голову девушки

В то дже время охранник ничего не сделал и покупатель спокойно вышел из торгового зала, рассказывает Еспресо.TV.

За секунду до этого работница, которая обслуживала хулигана на кассе, уговаривала согласиться с ней и взять копейки номиналом 1 и 2 грн.

"Это наша национальная валюта. Что Вам не нравится?", - сказала она.

Соответствующее видео в пятницу, 3 апреля 2020 года, появилось в группе Полтавский фонарь .

Сотрудники Национальной полиции разыскали обидчика. Им оказался 49-летний житель города Полтава. Во время общения с полицейскими фигурант дал показания и признал свою вину.

"Мне очень стыдно от того, что я сделал. Я уже два дня не сплю", - отметил полтавчанин.

По факту правонарушения следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Продолжается досудебное расследование. В случае доказательства виновности мужчины, ему может грозить наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы до 5 лет.