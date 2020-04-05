"Были резонансные убийства". На период карантина в Якутии ввели сухой закон

5 апреля, 2020, 17:57

Власти Республики Саха (Якутии, РФ) пошли на вынужденный запрет продажи алкоголя в четырех муниципалитетах региона, поскольку перед очередной нерабочей неделей реализация спиртного возросла в два раза

Об этом сообщил руководитель республики Айсен Николаев, передает Еспресо.TV со ссылкой на SakhaNews.

По его словам, со вторника, 31 марта 2020 года, запрет действует в нескольких муниципальных образованиях, где действует режим самоизоляции населения в связи с пандемией коронавирусной инфекции: в городе Якутске, Нерюнгринском районе, Мирнинском районе и городском округе Жатай. Соответствующие ограничения отображены в постановлении главы республики.

"Многие решили, что это дополнительные каникулы, и у нас, как мне докладывали, в четверг-пятницу реализация спиртных напитков выросла более чем в два раза. И, к сожалению, в субботу-воскресенье пошел вверх вал преступности. Были очень страшные и резонансные даже убийства, когда была вырезана семья с маленькими детьми ", - объяснил свое решение Николаев.

Он добавил, что жители региона "затарились на целую неделю и решили, [что] все, что затарено, надо выпить здесь и сейчас", поэтому он был вынужден принять подобные меры и запретить продажу спиртного.