Протокол лечения COVID-19 дополнят новыми препаратами, - глава МЗ Степанов

5 апреля, 2020, 21:46

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что протокол лечения больных коронавирусом дополнят новыми препаратами

Об этом сообщает ТСН .

По его словам, единый государственный протокол лечения больных коронавирусом в ближайшее время будет расширен перечнем новых лекарственных препаратов.

"Мы создали протокол лечения. Сейчас не существует ни одного лекарственного средства с показаниями Covid-19. Это все доказательная современная медицина, как лечит весь мир. Но если у нас есть хоть один шанс спасти наших граждан, я буду это делать, мы будем лечить теми средствами, которые дают результаты в различных странах ", - сказал Степанов.

Он добавил, что над протоколом работает группа лучших врачей Украины.

"Хочу сказать, что группа лучших врачей в стране работает над этим протоколом, продолжает рассматривать различные варианты, следит практически 24 часа в сутки, что происходит в мире. Думаю, что на этой неделе они будут добавлять лекарственные средства в схемы лечения", отметил Степанов .

Напомним, 2 апреля Министерство здравоохранения Украины утвердило единый государственный протокол лечения для больных COVID-19.

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