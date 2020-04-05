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Espreso.tvОбществоПожар в Чернобыльской зоне: В ГСЧС рассказали о радиационном фоне в Киеве

Пожар в Чернобыльской зоне: В ГСЧС рассказали о радиационном фоне в Киеве


фото: Укрінформ
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что масштабный пожар в Чернобыльской зоне не повлиял на радиационный фон в Киеве

Об этом сообщает официальный сайт ГСЧС.

"По состоянию на 15:00 радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,014 мР / час, Киевская область - в пределах 0,012 мР / ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР / час) ", - говорится в сообщении.

В ГСЧС также объяснили, почему утром 5 апреля наблюдался смог.

"В Киеве наблюдалась область высокого давления с антициклоническим характером погоды, что характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли", - заявили в ГСЧС.

  • Напомним, пожар, который 4 апреля вспыхнул в зоне отчуждения, в общем охватил 100 га, над ликвидацией работает авиация.
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