Еспресо.TV будет транслирует похороны Ивана Вакарчука. ПРЯМОЙ ЭФИР
Чин похорона будет транслироваться онлайн, передает Еспресо.TV со ссылкой на официальную страницу университета на Facebook.
Прощание с Иваном Вакарчуком состоится 5 апреля в Свято-Покровской церкви ПЦУ, на ул. Грушевского во Львове, в 14:30.
На похоронах будут присутствовать только родственники но все желающие смогут дистанционно присоединиться с помощью онлайн-трансляции из храма.
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Онлайн-трансляцию похорон Ивана Вакарчука можно будет смотреть в прямом эфире Еспресо.TV, а также на наших страницах в Facebook и YouTube.
Начало в 14:30.
- Известный физик, отец политика и музыканта Святослава Вакарчука умер в возрасте 73 лет в субботу, 4 апреля.
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