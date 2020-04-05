5 апреля, 2020, 14:18

Известного украинского ученого-физика, ректора Львовского национального университета имени Ивана Франко в 1990-2007, 2010-2013 годах, министра образования и науки 2007-2020 годов, профессора Ивана Вакарчука похоронят в воскресенье, 5 апреля 2020 года

Чин похорона будет транслироваться онлайн, передает Еспресо.TV со ссылкой на официальную страницу университета на Facebook.

Прощание с Иваном Вакарчуком состоится 5 апреля в Свято-Покровской церкви ПЦУ, на ул. Грушевского во Львове, в 14:30.

На похоронах будут присутствовать только родственники но все желающие смогут дистанционно присоединиться с помощью онлайн-трансляции из храма.

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Онлайн-трансляцию похорон Ивана Вакарчука можно будет смотреть в прямом эфире Еспресо.TV, а также на наших страницах в Facebook и YouTube.

Начало в 14:30.

Известный физик, отец политика и музыканта Святослава Вакарчука умер в возрасте 73 лет в субботу, 4 апреля.

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