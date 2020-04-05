На въезде в Киев полицейские остановили авто "закладчиков"

5 апреля, 2020, 14:31

Батальон по обеспечению сопровождения Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины в воскресенье, 5 апреля 2020 года, предотвратил распространение крупной партии "закладок" наркотических средств

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Во время очередного осмотра остановленной машины при въезде в столицу на Броварском проспекте сотрудником полиции поведение водителя вызвало подозрение правоохранителей.

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При поверхностном осмотре авто было обнаружено большое количество наркотических средств для осуществления "закладок".

На место прибыла следственно-оперативная группа.

Начато следствие.

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