На въезде в Киев полицейские остановили авто "закладчиков"
5 апреля, 2020, 14:31
Батальон по обеспечению сопровождения Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины в воскресенье, 5 апреля 2020 года, предотвратил распространение крупной партии "закладок" наркотических средств
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
Во время очередного осмотра остановленной машины при въезде в столицу на Броварском проспекте сотрудником полиции поведение водителя вызвало подозрение правоохранителей.
Читайте также: Что за надпись на стене: Соли, спайсы в Telegram. Рассказываем, как работает этот наркобизнес
При поверхностном осмотре авто было обнаружено большое количество наркотических средств для осуществления "закладок".
На место прибыла следственно-оперативная группа.
Начато следствие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
Читайте также
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства