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Espreso.tvОбществоНа Крещатике горит подземная электросеть. Из-под земли валит дым

На Крещатике горит подземная электросеть. Из-под земли валит дым

В киевском центре под землей вспыхнули электрические кабели

Клубы дыма поднимаются из всех люков и щелей на тротуаре Крещатика от Майдана Незалежности до Европейской площади, рассказывают ВартовиЕспресо .

На место возгорания прибыло 11 единиц спецтехники, МЧС и работники Киевэнерго.

Все подземные переходы от Майдана Незалежности до Европейской площади перекрыто.

Причина возгорания устанавливается.

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