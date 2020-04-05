На Крещатике горит подземная электросеть. Из-под земли валит дым

5 апреля, 2020, 09:44

В киевском центре под землей вспыхнули электрические кабели

Клубы дыма поднимаются из всех люков и щелей на тротуаре Крещатика от Майдана Незалежности до Европейской площади, рассказывают ВартовиЕспресо .

На место возгорания прибыло 11 единиц спецтехники, МЧС и работники Киевэнерго.

Все подземные переходы от Майдана Незалежности до Европейской площади перекрыто.

Причина возгорания устанавливается.

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