На Крещатике горит подземная электросеть. Из-под земли валит дым
5 апреля, 2020, 09:44
В киевском центре под землей вспыхнули электрические кабели
Клубы дыма поднимаются из всех люков и щелей на тротуаре Крещатика от Майдана Незалежности до Европейской площади, рассказывают ВартовиЕспресо .
На место возгорания прибыло 11 единиц спецтехники, МЧС и работники Киевэнерго.
Все подземные переходы от Майдана Незалежности до Европейской площади перекрыто.
Причина возгорания устанавливается.
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