На Черниговщине от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черниговской области.
В ночь на 4 апреля из Борзнянской центральной районной больницы пытался бежать мужчина, у которого был клинически подтвержден COVID-19. Полицейские и медики общими усилиями вернули пациента в лечебное учреждение.
"С момента оставления места обсервации до возвращения назад мужчина с другими лицами не контактировал. Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты. Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни", - говорится в сообщении полиции.
Всего в Черниговской области лабораторно подтверждено 7 случаев заболевания коронавирусом, более 1300 человек находятся на самоизоляции после возвращения из-за границы или контакта с лицами, у которых подтвержден коронавирус.
Два населенных пункта - село Комаровка Борзнянского района и город Корюковка - признаны очагами распространения инфекционного заболевания.
- Напомним, 20 марта в Волынской области пятеро мужчин, помещенных на обсервацию в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию, пытались убежать из больницы.
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