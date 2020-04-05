На Черниговщине от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы

5 апреля, 2020, 19:55

В Черниговской области от COVID-19 умер мужчина, который накануне пытался убежать из больницы

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черниговской области.

В ночь на 4 апреля из Борзнянской центральной районной больницы пытался бежать мужчина, у которого был клинически подтвержден COVID-19. Полицейские и медики общими усилиями вернули пациента в лечебное учреждение.

"С момента оставления места обсервации до возвращения назад мужчина с другими лицами не контактировал. Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты. Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни", - говорится в сообщении полиции.

Всего в Черниговской области лабораторно подтверждено 7 случаев заболевания коронавирусом, более 1300 человек находятся на самоизоляции после возвращения из-за границы или контакта с лицами, у которых подтвержден коронавирус.

Два населенных пункта - село Комаровка Борзнянского района и город Корюковка - признаны очагами распространения инфекционного заболевания.

Напомним, 20 марта в Волынской области пятеро мужчин, помещенных на обсервацию в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию, пытались убежать из больницы.

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