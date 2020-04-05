Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии и Испании, - МОЗ

5 апреля, 2020, 16:08

В Министерстве охраны здовровья заявили, что коронавирусная инфекция в Украине распространяется медленнее, чем в Италии и Испании

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает LIGA.net .

По его словам, в Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, что на данным момент являются лидерами по количеству подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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"Если мы посмотрим статистику, за сколько страны проходят путь от 100 до 1200 человек, то Италия прошла этот путь за шесть дней, Испания - семь дней, США - за восемь дней, Украина - более чем за девять дней", - сказал Ляшко.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине лабораторно подтверждено 1251 случай Covid-19 , из них 32 летальных 25 пациентов выздоровели

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