Карантин в Украине: Какие продукты больше всего добавили в цене

5 апреля, 2020, 21:05

Во время введенного из-за эпидемии коронавируса карантина в Украине больше всего подорожали продукты "борщевого набора", крупы и цитрусовые

Об этом сообщает Национальный банк Украины в еженедельном экономическом обзоре.

По оперативным данным, цены на продукты питания в дальнейшем растут, однако, за последнюю неделю ажиотаж ослаб.

По данным НБУ, высокими темпами дальше дорожают овощи борщового набора, крупы, особенно гречка, и цитрусовые.

При этом рост цен на отдельные товары отражал как повышенный спрос, так и сужение предложения. Так, рост цен на мясо и овощи борщевого набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения, соответственно, уменьшением или отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств.

К своеобразным индикаторам кризиса принадлежат гречневая группа и туалетную бумагу. Также значительно подорожали продукты "антисептики" - чеснок, лук, лимоны. Ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года. Однако и девальвация гривны также оказала влияние, ведь лимоны и чеснок преимущественно импортируются.

Кроме того, цены на лекарственные препараты растут под давлением спроса и ослабления гривны.

Зато, рост цен на услуги сдерживается ограниченным спросом на них. В частности, в последние дни практически остановили рост цен на доставку из заведений общественного питания.

Продолжается снижение цен на топливо под влиянием падения мировых цен при избыточном предложении и падении спроса.

Напомним, 5 апреля НБУ сообщил, что за две недели объявленного из-за эпидемии коронавируса карантина количество вакансий в Украине сократилось на 34% .

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