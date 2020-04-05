Фонд Яценюка передал Черновцам 1000 тест-систем для диагностики COVID-19 и 300 л дезинфицирующих средств

5 апреля, 2020, 19:40

Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" отправил в Черновцы более 1000 тест-систем для диагностики COVID-19 и 300 литров дезинфицирующих средств

Об этом сообщает официальный сайт фонда.

6 апреля больницам города Черновцы будет передано более 1000 сертифицированных тест-систем для диагностики пациентов с подозрением на COVID-19 и 300 литров дезинфицирующих средств.

По данным ЦОС МОЗ Украины именно Черновицкая область является наиболее пораженной коронавирусом, поэтому фонд прилагает максимальные усилия для преодоления этой сложнейшей болезни.

"Сегодня Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" направляет свою работу на оказание помощи Черновицкой области, как наиболее пораженной коронавирусом территории. Мы приобщаемся к совместной борьбе с недугом, как и тысячи других сознательных украинцев. Будьте сознательными, это так нужно Украине!", - отметила директор Фонда Рамина Шут.

В целом город Черновцы от Фонда Арсения Яценюка "Открой Украину" получил 15000 перчаток, 1000 респираторов FFP3 и 200 комплектов защитных костюмов для медицинского персонала, более 1000 сертифицированных тест-систем для определения COVID-19 и 300 литров средств для дезинфекции.

Первая партия помощи была доставлена 20 марта в Черновицкую городскую больницу №1, которая определена базовой для лечения больных COVID-19.

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