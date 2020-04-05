Для борьбы с коронавирусом Австрия будет отслеживать смартфоны

5 апреля, 2020, 09:20

Австрийское правительство планирует использовать данные места расположения смартфонов для борьбы с распространением коронавируса

Об этом в субботу, 4 апреля 2020 года, заявил канцлер страны Себастьян Курц. По его словам, дополнительные меры по борьбе с пандемией необходимы, поскольку страна планирует в ближайшем будущем ослабить запрет на выход из дома, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Но поскольку 2 млн австрийцев не имеют смартфонов, поэтому правительство рассматривает возможность раздать им брелоки, которые будут фиксировать, где они находятся.

Также, по словам Курца, особенно необходимо защитить группы риска, продлить действие требований о содержании дистанции между людьми и обеспечить более широкое применение защитник масок. По данным ресурса Worldometers, отслеживающий распространение коронавирусной инфекции, по состоянию на 5 апреля в Австрии зафиксировано 11781 случаев заражения, от болезни умерли 186 человек.

Между тем в Германии также продолжается дискуссия относительно использования специального мобильного приложения слежения в противодействии распространению коронавируса. Сейчас тестирования таких приложений проводят военные Бундесвера. Кроме того, Институт имени Роберта Коха проводит оценку анонимизованих данных пользователей Deutsche Telekom для определения траекторий движения населения.

В то же время Министерка юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт отмечает, что использование данных, полученных путем установления приложений на смартфоны граждан, может быть вмешательством в их частную сферу.

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