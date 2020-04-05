5 апреля на фронте: ранен один украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
5 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы вовремя прекратили враждебные провокации.
Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
После полуночи российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли наши позиции у Каменки. В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства.
Утром враг выпустил четыре мины 120-го калибра по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово, а в полдень открыл огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки.
Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты обстреляли позиции наших защитников у Старогнатовка.
На все враждебные провокации украинские военнослужащие давали жесткий ответ из имеющегося вооружения, заставляя оккупантов прекратить любые активные действия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из миномета калибра 82 мм утром обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Хутора Свободного, а из автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия - защитников Крымского.
Сегодня в результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, ему предоставлена надлежащая медицинская помощь.
Преступные обстрелы со стороны российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие оказали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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