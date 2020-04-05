4 апреля на фронте: россияне совершили 14 обстрелов и ранили жительницу Верхнеторецкого, в ответ украинцы уничтожили 2 оккупантов

5 апреля, 2020, 07:23

4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, традиционно нарушая свои обязательства по прекращению огня, 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе

Об этом говорится в информационном сведении из района проведения операций Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра воскресенья 5 апреля 2020, передает Еспресо.TV .

"Противник применял запрещенные к размещению у линии разграничения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Благодаря эффективному использованию дежурных огневых средств украинским защитникам удалось вовремя и результативно отреагировать на все вражеские провокации", - отмечается в сообщении.

Из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по защитникам Широкино, Тарамчука и Новомихайловки, крупнокалиберные пулеметы против наших защитников враг применил вблизи населенных пунктов Славное, Водяное и Опытное, а стрелковое оружие - в районе села Павлополь.

"На этих направлениях подразделения Объединенных сил оперативно прекращали огневую активность противника, поэтому враждебные обстрелы были непродолжительными", - добавляют в штабе ООС.

Также россияне применяли гранатометы различных систем, минометы калибров 120 мм и 82 мм (Новотошковское, Новоалександровка, Майское, Гольмивьский, Южное, Новолуганское).

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Кроме того, оккупанты 4 апреля с станковых противотанковых гранатометов обстреляли жилой сектор поселка Верхнеторецкое. Вследствие разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которая была доставлена в городскую больницу города Торецкое и оказана квалифицированная медицинская помощь.

"Учитывая реальную и значительную опасность, которую оккупанты своими преступным действиями подвергают украинских граждан, военнослужащие Объединенных сил оперативно реагировали на каждый обстрел и прицельным огнем по опорным пунктам противника подавляли активность оккупантов", - заявляет украинское командование.

Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

По данным разведки, 4 апреля украинские воины ликвидировали двух российских оккупантов, еще одного - ранили. Также прицельным огнем уничтожено вражеский беспилотный летательный аппарат и станковый противотанковый гранатомет.

5 апреля по полночь российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли украинские позиции у Каменки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". После адекватного ответа провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, к командованию ООС вернулся Сергей Наев , который занимался этим при президентстве Петра Порошенко.

В марте 2020 в боевых действиях с РФ в Донбассе свои жизни отдали 12 военнослужащих ВСУ .

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