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Espreso.tvОбществоЗеленский пообещал, что цены на топливо снизятся

Зеленский пообещал, что цены на топливо снизятся


фото: Укрінформ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров правительства с владельцами АЗС цены на топливо снизятся

Об этом сообщает Офис президента Украины.

По словам Зеленского, в ближайшие дни цены на топливо на украинских заправочных станциях будут снижаться после переговоров правительства с владельцами и руководителями АЗС.

Об этом он заявил на селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса.

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"По просьбе президента правительство также провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены начнут снижаться", - заявили в ОП.

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