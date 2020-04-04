Зеленский пообещал, что цены на топливо снизятся

4 апреля, 2020, 19:07

Об этом сообщает Офис президента Украины.

По словам Зеленского, в ближайшие дни цены на топливо на украинских заправочных станциях будут снижаться после переговоров правительства с владельцами и руководителями АЗС.

Об этом он заявил на селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса.

Читайте также: Штрафы, масочный режим, прогулки: Кабмин обнародовал разъяснения по усилению карантина

"По просьбе президента правительство также провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены начнут снижаться", - заявили в ОП.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine