Зеленский пообещал, что цены на топливо снизятся
Об этом сообщает Офис президента Украины.
По словам Зеленского, в ближайшие дни цены на топливо на украинских заправочных станциях будут снижаться после переговоров правительства с владельцами и руководителями АЗС.
Об этом он заявил на селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса.
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"По просьбе президента правительство также провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены начнут снижаться", - заявили в ОП.
- Напомним, 4 апреля Владимир Зеленский также заверил, что никакой нехватки продовольствия во время карантина не будет.
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