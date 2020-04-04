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Espreso.tvОбществоЗаказано 2 млн ПЦР-тестов украинского производства, они будут поступать ежедневно, - Офис президента

Заказано 2 млн ПЦР-тестов украинского производства, они будут поступать ежедневно, - Офис президента

иллюстративное
фото: clickondetroit.com
Государство заказало во всех украинских производителей, которые могут производить ПЦР-тесты для выявления заражения коронавирусом, 2 млн таких тестов

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал в пятницу, 3 апреля 2020 года, в эфире одного из телевизионных каналов, передает Еспресо.TV .

"Мы запустили украинское производство ПЦР-тестов. Мы заказали там 2 млн тестов", - отметил чиновник.

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Также он объяснил, как и когда начнется их поступления.

"Они с середины следующей недели начнут предоставлять нам ежедневно 2-7 тысяч в зависимости от дня, когда это происходит, потому что там есть свой процесс с производства", - сказал Тимошенко.

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Заместитель президентского офиса отдельно подчеркнул, что украинские ПЦР-тесты будут дешевле, чем зарубежные аналоги.

"Их протестировали в лаборатории, они работают, по ним нет вопросов", - подчеркнул он.

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