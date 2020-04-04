За сутки в Украину вернулось 7 тыс. граждан

4 апреля, 2020, 11:33

За прошедшие сутки в Украине вернулось более 7 тыс. наших соотечественников

Об этом утром в субботу, 4 апреля 2020 года, со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины передает Еспресо.TV .

Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло 2,5 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.

Кроме того, в течение суток Украины оставили более 3,8 тыс. человек, в том числе более 1,5 тыс. иностранцев.

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За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8,6 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.