Во Франции мужчина с ножом набросился на прохожих, есть погибшие и раненые

4 апреля, 2020, 16:51

Во французском городе Романс-сюр-Изер мужчина напал с ножом на прохожих, два человека погибли, пятеро - ранены

Об этом со ссылкой France Bleu сообщает "Европейская правда".

По словам мэра города, мужчина с ножом напал на людей в субботу утром возле магазина. Нападавшего удалось задержать. Сообщается, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Нападение началось в табачном магазине, где подозреваемый ударил ножом двух менеджеров и клиента. Затем он вышел на улицу и нанес удары нескольким прохожим.

После этого он забежал в мясную лавку, однако точно неизвестно, что там произошло. По предварительным данным, нападавший убил работника магазина.

Злоумышленник пытался спрятаться в пекарне, где и был арестован. По данным издания, нападавшим оказался суданский беженец в возрасте около 30 лет.

Причины его действий в настоящее время неизвестны, но, по словам свидетелей, он выкрикивал "Аллах Акбар".

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