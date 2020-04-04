Во Франции мужчина с ножом набросился на прохожих, есть погибшие и раненые
Об этом со ссылкой France Bleu сообщает "Европейская правда".
По словам мэра города, мужчина с ножом напал на людей в субботу утром возле магазина. Нападавшего удалось задержать. Сообщается, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Нападение началось в табачном магазине, где подозреваемый ударил ножом двух менеджеров и клиента. Затем он вышел на улицу и нанес удары нескольким прохожим.
После этого он забежал в мясную лавку, однако точно неизвестно, что там произошло. По предварительным данным, нападавший убил работника магазина.
Злоумышленник пытался спрятаться в пекарне, где и был арестован. По данным издания, нападавшим оказался суданский беженец в возрасте около 30 лет.
Причины его действий в настоящее время неизвестны, но, по словам свидетелей, он выкрикивал "Аллах Акбар".
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