В мире 241,7 тысячи человек выздоровели от коронавируса
Об этом со ссылкой на Worldometer сообщает Укринформ .
В мире зафиксировано 1 162 297 подтвержденных случаев коронавируса, 241 742 человека уже выздоровели от болезни, 62 444 - умерли.
По количеству подтвержденных случаев болезни лидируют США, где зафиксировано 291 545 больных и 7 851 летальный случай. На втором месте Испания - 124 736 случаев и 11 744 смертей. Далее идет Италия - 119 827 подтвержденных случаев и 14 681 умерший.
В Украине на утро 4 апреля подтверждено 1 096 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.
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