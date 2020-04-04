В мире 241,7 тысячи человек выздоровели от коронавируса

4 апреля, 2020, 20:55

По состоянию на 4 апреля в мире зафиксировано 1 162 297 случаев заражения COVID-19, 241 742 людей выздоровели, 62 444 - умерли

Об этом со ссылкой на Worldometer сообщает Укринформ .

В мире зафиксировано 1 162 297 подтвержденных случаев коронавируса, 241 742 человека уже выздоровели от болезни, 62 444 - умерли.

По количеству подтвержденных случаев болезни лидируют США, где зафиксировано 291 545 больных и 7 851 летальный случай. На втором месте Испания - 124 736 случаев и 11 744 смертей. Далее идет Италия - 119 827 подтвержденных случаев и 14 681 умерший.

В Украине на утро 4 апреля подтверждено 1 096 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine