В Минздраве рассказали, люди какого возраста чаще всего умирают от COVID-19 в Украине

4 апреля, 2020, 18:47

В Министерстве здравоохранения заявили, что 86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, имели возраст старше 50 лет

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в facebook.

По данным Минздрава, большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения. У 30% умерших с наличием сопутствующей патологии были сочетающиеся заболевания. В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

61% - сердечно-сосудистые заболевания;

40% - сахарный диабет

13% - новообразования

4% - заболевания почек

9% - заболевания легких;

4% - ожирение.

Всего по состоянию на 4 апреля 2020 от COVID-19 в Украине умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%).

По возрастным распределением:

30-39 лет - 2 человека;

40-49 лет - 2 человека;

50-59 лет - 9 человек;

60-69 лет - 9 человек;

70-79 лет - 5 человек;

80-89 лет - 1 человек;

Пятеро из числа умерших в анамнезе имели поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов.

Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти - 4 дня.

Все 28 пациентов были госпитализированы. Из них 64% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Также все люди, умершие от COVID-19, имели положительный результат лабораторного исследования на наличие возбудителя этой болезни.

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