В Минздраве рассказали, люди какого возраста чаще всего умирают от COVID-19 в Украине
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в facebook.
По данным Минздрава, большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения. У 30% умерших с наличием сопутствующей патологии были сочетающиеся заболевания. В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
61% - сердечно-сосудистые заболевания;
40% - сахарный диабет
13% - новообразования
4% - заболевания почек
9% - заболевания легких;
4% - ожирение.
Всего по состоянию на 4 апреля 2020 от COVID-19 в Украине умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%).
По возрастным распределением:
30-39 лет - 2 человека;
40-49 лет - 2 человека;
50-59 лет - 9 человек;
60-69 лет - 9 человек;
70-79 лет - 5 человек;
80-89 лет - 1 человек;
Пятеро из числа умерших в анамнезе имели поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов.
Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти - 4 дня.
Все 28 пациентов были госпитализированы. Из них 64% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Также все люди, умершие от COVID-19, имели положительный результат лабораторного исследования на наличие возбудителя этой болезни.
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