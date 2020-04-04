В Минздраве напомнили, как правильно носить медицинские маски
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в facebook.
В ЦОЗ отметили, что неправильное использование медицинских масок снижает их эффективность.
Маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предупреждает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается.
Как надевать маску:
Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот, обожмите носовую пластину.
Маску следует менять, как только она стала влажной.
Маску следует менять каждые четыре часа.
Нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.
Нельзя использовать маску повторно.
Нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.
Как снимать маску:
Не прикасайтесь к ее внешней поверхности - снимите маску с резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро.
Когда нужно применять перчатки:
когда есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;
когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, которые передаются контактным путем;
при работе с потенциально загрязненной оборудованием и поверхностями, используют при уходе за больными.
Как снимать перчатки:
зацепите ее на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снимите;
держите снятую перчатку другой рукой в перчатке;
просуньте пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, оставшуюся надетой, и снимите ее, завернув над первой перчаткой.
Перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантами, чтобы использовать повторно. Микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры перчаток.
Перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты.
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