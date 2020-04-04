В Минздраве напомнили, как правильно носить медицинские маски

4 апреля, 2020, 17:50

Министерство здравоохранения напомнило, как следует правильно носить медицинские маски

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в facebook.

В ЦОЗ отметили, что неправильное использование медицинских масок снижает их эффективность.

Маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предупреждает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается.

Как надевать маску:

Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот, обожмите носовую пластину.

Маску следует менять, как только она стала влажной.

Маску следует менять каждые четыре часа.

Нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.

Нельзя использовать маску повторно.

Нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Как снимать маску:

Не прикасайтесь к ее внешней поверхности - снимите маску с резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро.

Когда нужно применять перчатки:

когда есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;

когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, которые передаются контактным путем;

при работе с потенциально загрязненной оборудованием и поверхностями, используют при уходе за больными.

Как снимать перчатки:

зацепите ее на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снимите;

держите снятую перчатку другой рукой в перчатке;

просуньте пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, оставшуюся надетой, и снимите ее, завернув над первой перчаткой.

Перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантами, чтобы использовать повторно. Микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры перчаток.

Перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты.

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