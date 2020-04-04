В марте на ProZorro цены на медицинские маски выросли в десять раз, - Transparency International

4 апреля, 2020, 15:49

Правозащитная организация Transparency International Ukraine заявила, что в марте на Prozorro цены на медицинские маски выросли в десять раз

Об этом сообщает "РБК-Украина" .

Средние цены на медицинские маски на ProZorro в марте 2020 года увеличились более чем в десять раз по сравнению с началом года. Такие данные приводит Transparency International Ukraine.

По данным исследования, государственные заказчики с 1 января по 28 марта купили почти 2,5 млн медицинских масок на 25 млн грн. Ожидаемо больше всего масок приобрели в марте - 1,8 млн. Однако такие закупки проводились и раньше: в феврале купили 547 тыс., а в январе - 108 тыс.

В января 2020 года медицинские маски заказчики покупали в среднем по 0,68-1,5 грн, в феврале - по 0,7-3,2 грн. Однако в марте произошел внезапный скачок - цены выросли до 10-25 грн за штуку.

Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. Инфографика

Среди крупнейших поставщиков много тех, кто быстро переключился на медицинские товары с другого вида деятельности. В топ-5 поставщиков масок вошли только 2 компании, специализирующиеся на медицине. Остальные - автомобильная и строительная компании и ФЛП, который ранее торговал одеждой и обувью, а еще раньше мясом, отмечается в сообщении Transparency International Ukraine.

Напомним, 3 апреля Кабинет министров обязал работников торговли, банков, аптек, специальных магазинов связи и телекоммуникаций и учреждений по их ремонту ввести защиту глаз и лица, а также предоставлять посетителям такие средства, в том числе самостоятельно изготовленные маски.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine