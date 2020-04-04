В Днепропетровской области разоблачены наркодилеры, которые "обслуживали" исправительную колонию

4 апреля, 2020, 11:56

По результатам обысков у членов преступной группировки, действовавшей в Днепропетровской области, правоохранители изъяли наркотических и психотропных веществ на 2 млн грн и почти 400 тыс. грн наличными

Во время документирования установлены все участники группировки, их роли, а также пути передачи запрещенных веществ и каналы их приобретения, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Национальной полиции Украины.

Организовала наркобизнес жительница Днепра, ее организатором был осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии. К деятельности привлекла трех человек, двое из которых - ранее отбывавшие наказание в этом учреждении.

Женщина непосредственно отвечал за приобретение и хранение наркотиков, соорганизатор распространял их среди осужденных и собирал деньги. Двое участников отвечали за доставку наркотических веществ в исправительной колонии. С помощью рогаток и арбалета перебрасывали "товар" на территорию учреждения. Также в группе был человек, который отвечал за так называемую бухгалтерию. Кроме того, полицейские установили личность, у которой организатор закупала наркотики.

В четверг, 2 апреля, сотрудники управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следственного управления областной полиции, областной прокуратуры и местной прокуратуры №4 города Днепр, оперативного отдела исправительной колонии, Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции с привлечением военизированного формирования "Циклон-Восток" этого межрегионального управления, полка особого назначения полиции и кинологического центра задержали всех участников преступной в группировки и провели санкционированные обыски по месту их проживания и в камерах исправительной колонии.

Двое участников задержали при перевозке наркотических средств для последующей передачи в исправительную колонию.

По результатам проведенных мероприятий правоохранители изъяли наркотических и психотропных веществ на 2 млн грн, средства, с помощью которых передавали их в колонию, более 53 тыс. грн и $ 12700, оружие и боеприпасы, банковские карты, мобильные телефоны и "черновые" записи .

Сейчас шесть человек задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Четырем участникам уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Другим будет сообщено о подозрении после проведения всех необходимых процессуальных действий.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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