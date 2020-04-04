В церкви Московского патриархата не исключают встреч с верующими "под открытым небом"

4 апреля, 2020, 12:11

Украинская православная церковь Московского патриархата считает приемлемым вариантом в условиях карантина проводить богослужения на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля и в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) 12 апреля на территории церковных дворов с учетом безопасного расстояния, которое должны придерживаться прихожане

Об этом сообщил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря), передает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины .

"Более приемлемо было бы проводить богослужение на улице, под открытым небом, где может собраться больше граждан, но с учетом социально безопасного расстояния, которое составляет 1-1,5 м", - сказал он.

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По его словам, условия карантина ограничивают массовое участие в богослужениях в храме, в частности до 10 человек.

При этом сами богослужения не запрещены.

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