Умер профессор, экс-ректор Львовского университета Иван Вакарчук
Эту информацию подтвердили в пресс-службе Львовского городского совета, передает Еспресо.TV со ссылкой на BBC News Украина.
Иван Вакарчук - выдающийся украинский физик и общественный деятель.
С 1990 по 2013 был ректором ЛНУ, три года - с 2007 по 2010 - возглавлял Министерство образования. При его каденции произошли серьезные реформы в высшего образования в Украине.
Вакарчук также является отцом Святослава Вакарчука, лидера группы "Океран Эльзы" и партии "Голос", депутата Верховной Рады Украины.
"По просьбе семьи похороны Ивана Александровича состоится камерно. Похоронят на Лычаковское кладбище", - написал в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
Читайте также
-
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина