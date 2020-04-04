Умер профессор, экс-ректор Львовского университета Иван Вакарчук

4 апреля, 2020, 12:41

Умер 73-летний Иван Вакарчук, бывший ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко и бывший министр образования

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Львовского городского совета, передает Еспресо.TV со ссылкой на BBC News Украина.

Иван Вакарчук - выдающийся украинский физик и общественный деятель.

С 1990 по 2013 был ректором ЛНУ, три года - с 2007 по 2010 - возглавлял Министерство образования. При его каденции произошли серьезные реформы в высшего образования в Украине.

Вакарчук также является отцом Святослава Вакарчука, лидера группы "Океран Эльзы" и партии "Голос", депутата Верховной Рады Украины.

"По просьбе семьи похороны Ивана Александровича состоится камерно. Похоронят на Лычаковское кладбище", - написал в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

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