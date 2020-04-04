Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, - Зеленский

4 апреля, 2020, 17:08

Об этом Зеленский заявил на селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса, сообщает Офис президента Украины.

"Украинцы обеспечены продовольствием, никакой нехватки не будет и пока потребности в дополнительных ограничениях экспорта нет", - сказал Зеленский.

Также президент добавил, что правительство по его поручению нарабатывает программы поддержки различных категорий социально незащищенных слоев населения на время карантина и представит первые результаты уже в ближайшие дни.

Читайте также: Штрафы, масочный режим, прогулки: Кабмин обнародовал разъяснения по усилению карантина

"Государство должно заниматься самыми бедными. Это - наша прямая обязанность. Это безработные, пожилые, одинокие мамы, дети без родителей. Каждый день, пока мы считаем, кто-то в стране ждет помощь. К тому же мы должны внести эти изменения в бюджет. Поэтому я прошу вас не обращать внимания на выходные и как можно скорее разработать эти программы", - призвал Зеленский.

Напомним, 3 апреля Кабинет министров утвердил список дополнительных ограничений в Украине в связи с эпидемией коронавируса.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine