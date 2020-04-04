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Espreso.tvОбществоУкраинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, - Зеленский

Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, - Зеленский


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никакой нехватки продовольствия во время карантина не будет

Об этом Зеленский заявил на селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса, сообщает Офис президента Украины.

"Украинцы обеспечены продовольствием, никакой нехватки не будет и пока потребности в дополнительных ограничениях экспорта нет", - сказал Зеленский.

Также президент добавил, что правительство по его поручению нарабатывает программы поддержки различных категорий социально незащищенных слоев населения на время карантина и представит первые результаты уже в ближайшие дни.

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"Государство должно заниматься самыми бедными. Это - наша прямая обязанность. Это безработные, пожилые, одинокие мамы, дети без родителей. Каждый день, пока мы считаем, кто-то в стране ждет помощь. К тому же мы должны внести эти изменения в бюджет. Поэтому я прошу вас не обращать внимания на выходные и как можно скорее разработать эти программы", - призвал Зеленский.

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