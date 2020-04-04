Сначала "слуги" вывозят маски в Европу, а затем с помощью волонтеров собирают их для украинцев
Об этом сообщил журналист Сергей Руденко в facebook.
По его словам, он в субботу, 4 апреля, включал стрим с карантинного Крещатика и случайно забрел на Главпочтамт.
"Там неожиданно застал Колю Тищенко и Игоря Смелянского (да-да, того самого, главного в Укрпочте), которые прямо в зале паковали медицинские защитные маски в коробки. Но коробки не простые, а брендированные фамилией Тищенко. Меня пробовали отогнать от этого действа, но все пошло в стрим. Коля говорит, что волонтеры собирают для киевлян пожилого возраста маски, а он рассылает. А Смелянский у него, я так понимаю, тоже волонтер", - написал Руденко.
По этому поводу у журналиста возникли два вопроса.
"И все бы вроде ничего. Но есть два Но. 1. Сначала "слуги" вывозят маски в Европу, а потом с помощью волонтеров собирают те же маски для украинцев. 2. Брендированные посылки. Или это только мне это кажется неуместным?", - спросил Руденко.
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