Шмыгаль назначил советником бывшего топменеджера Ахметова - "Схемы"

4 апреля, 2020, 21:15

Внештатным советником премьер-министра Дениса Шмыгаля стал Игорь Маслов, ранее работавший на руководящих должностях в компаниях Рината Ахемтова

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Игорь Маслов, долгое время занимавший руководящие должности в компаниях олигарха Рината Ахметова, стал внештатным советником премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросам энергетики.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" со ссылкой на данные от источников в Министерстве энергетики и компании Ахметова ДТЭК.

"В пятницу Игорь Маслов в статусе советника премьер-министра участвовал в совещании по ситуации на рынке электроэнергии в Министерстве энергетики под председательством Виталия Шубина (и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины)", - рассказал источник "Схем" в министерстве.

То, что Игорь Маслов стал внештатным советником Дениса Шмыгаля, также подтвердил другой источник журналистов в компании ДТЭК, которая принадлежит Ринату Ахметову.

Игорь Маслов долгое время работал на руководящих должностях в структурах холдинга СКМ Рината Ахметова: начал еще с 2000-х годов. В 2003-2005 годах работал в ООО "Сервис-Инвест" (сейчас "ДТЭК Высоковольтные сети"), затем, с 2005 по 2007 - в корпорации ДТЭК.

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Позже, с 2012 по 2017 годы Маслов был директором по дистрибуции и сбыту электроэнергии ООО "ДТЭК", в 2017-2019 годах - руководителем офиса по стратегическим проектов "ДТЭК Энерго", в 2014-2019 годах - исполнял обязанности генерального директора ОАО "ДТЭК Крымэнерго". Также Маслов работал в наблюдательных советах "ДТЭК Донецкоблэнерго", "ДТЭК ПЭС - Энергоуголь", "Киевэнерго".

В то же время официально в Кабинете министров и ДТЭК назначение Игоря Маслова не комментируют.

В пресс-служба правительства пообещали дать ответ позже.

В ДТЭК также официально ушли от прямого ответа на вопрос о назначении бывшего топ-менеджера советником премьер-министра, в то же время отметив его профессионализм.

"Игорь Маслов имеет значительный опыт в электроэнергетике и глубокие знания о работе энергосектора. Он не работает в компании с февраля 2019 года. Мы можем комментировать только его деятельность в рамках группы ДТЭК", - сообщили в пресс служба "ДТЭК Энерго".

Журналисты пытались связаться с самим Игорем Масловым, но он не ответил на телефонные звонки и сообщения.

Денис Шмыгаль также ранее работал директором Бурштынской ТЭС из структуры компании ДТЭК, которой владеет Ринат Ахметов.

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