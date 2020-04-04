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Espreso.tvОбществоПри въезде в Киев всем водителям и пассажирам будут измерять температуру

При въезде в Киев всем водителям и пассажирам будут измерять температуру


фото: Укрінформ
С 6 апреля всем водителям и пассажирам, которые въезжают в Киев, будут измерять температуру

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Согласно распоряжению КГГА, с 6 апреля на въездах в столицу водителям и пассажирам транспортных средств в обязательном порядке будут проводить температурный скрининг. Граждан с повышенной температурой или признаками вирусных заболеваний не будут пропускать в столицу, кроме случаев направления на обсервацию или госпитализацию.

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Также проверку температуры тела могут проводить в учреждениях продовольственной торговли. При входе в магазины будет осуществляться визуальный осмотр посетителей с возможным температурным скринингом. Людей с температурой и признаками заболевания не будут допускать в заведение и направлять в больницу.

При этом магазины обязывают обеспечить для посетителей возможность использования антисептических средств, а также обеспечить их достаточным количеством одноразовых салфеток.

  • Напомним, с 6 апреля Киевская городская государственная администрация запретила жителям столицы выходить на улицу без медицинских масок.

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