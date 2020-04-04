Портников: Забудьте о традициях, если не хотите, чтобы ваши дети на следующую Пасху приходили к вам на кладбище

4 апреля, 2020, 20:02

Виталий Портников заявил, что власть должна предостеречь украинцев от празднования Пасхи и других религиозных праздников, чтобы предотвратить высокую смертность от коронавируса

Об этом Портников заявил в программе "Субботний политклуб" на Еспресо.TV .

Он призвал воздержаться от празднования Пасхи и соблюдения традиций, особенно в маленьких городах, где медицина развита гораздо хуже.

"Воздержитесь от празднования Пасхи и других религиозных праздников, которые могут стать эпидемиологической бомбой. В маленьких городках это всегда огромная традиция. Забудьте об этих традициях, если не хотите, чтобы ваши дети на следующую Пасху приходили к вам на кладбище. Это очень простые вещи и они очень реальные. Те, кто не воздержится от больших празднований в этом году, в следующем году могут встречать своих родственников и близких уже в могилах. Это тоже реальность, о которой власти должны сказать", - сказал Портников.

По его словам, он очень не хотел бы, чтобы в Украине повторилась ситуация, которая сложилась в Южной Европе.

"Я очень не хотел бы, чтобы у нас была такая массовая смертность, как в странах Южной Европы. Но это требует не только эффективной, прозрачной правительственной политики, но и понимания населением того факта, что в маленьких городках, селах, и в больших городах, вам никто не сможет помочь", - сказал Портников.

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