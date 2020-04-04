Порошенко: 7 миллионов владельцев паев смогут по-настоящему пользоваться своей землей, а государственная и коммунальная земля торговаться не будет

4 апреля, 2020, 19:46

7 миллионов граждан Украины, которые 20 лет назад получили земельные паи, все это время не могли полноценно распоряжаться своей собственностью. После принятия земельного закона они наконец станут полноправными собственниками своего имущества.

Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

Он также отметил, что благодаря ультиматуму фракции в законе предусмотрен запрет продажи государственной и коммунальной земли, а также другие предохранители - по концентрации наделов, контролю происхождения средств,

"Этот закон - не о продаже украинской земли. Этот закон - о запуске рынка земли для 7 миллионов граждан, которые не год, не два и не пять - а двадцать лет назад получили земельные паи. В собственность получили землю. Собственность - это означает владение, пользование и распоряжение. А им выдали "филькины бумажки". и они с этой землей, их собственностью уже двадцать лет - поколение им владеет - не имели к этому доступа", - напомнил Петр Порошенко.

Он также отметил, что Украина до принятия этого закона находилась в перечне шести государств, где нет рынка земли. Это - Северная Корея, Венесуэла, Конго, Куба и Таджикистан. Порошенко подчеркнул, что уровень жизни крестьян в этих странах чрезвычайно низок. Инвестиции в такие страны не приходят.

"Фермер, который не может распоряжаться своей землей, - ему не будет откуда вкладывать деньги", - отметил Порошенко. По его словам, в результате открытия рынка земли Украина сможет развить аграрный сектор, увеличить его эффективность и предложить миру большее количество аграрной продукции.

Порошенко также отметил, что земельный закон является составной частью для спасения экономики от дефолта.

"А почему же у нас сейчас есть угроза дефолта? Потому что с начала этого года в государственный бюджет Украины - еще до коронавируса - не поступило по официальным утверждениям министерства финансов почти 30 миллиардов гривен. Если сейчас не будет приняты необходимые решения для покрытия дефицита бюджета в связи с падением экономики, - у нас будут социальные волнения.

А социальные беспорядки будут означать, что этим воспользуется Россия. Не надо забывать, что кроме вызовов пандемии и экономического кризиса у нас еще есть война. И я не хочу, чтобы отдельные лидеры политических сил за волосы Украину втащили в Россию. И я буду против этого бороться", - подчеркнул Петр Порошенко.