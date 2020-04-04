Порошенко: 7 миллионов владельцев паев смогут по-настоящему пользоваться своей землей, а государственная и коммунальная земля торговаться не будет
Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.
Он также отметил, что благодаря ультиматуму фракции в законе предусмотрен запрет продажи государственной и коммунальной земли, а также другие предохранители - по концентрации наделов, контролю происхождения средств,
"Этот закон - не о продаже украинской земли. Этот закон - о запуске рынка земли для 7 миллионов граждан, которые не год, не два и не пять - а двадцать лет назад получили земельные паи. В собственность получили землю. Собственность - это означает владение, пользование и распоряжение. А им выдали "филькины бумажки". и они с этой землей, их собственностью уже двадцать лет - поколение им владеет - не имели к этому доступа", - напомнил Петр Порошенко.
Он также отметил, что Украина до принятия этого закона находилась в перечне шести государств, где нет рынка земли. Это - Северная Корея, Венесуэла, Конго, Куба и Таджикистан. Порошенко подчеркнул, что уровень жизни крестьян в этих странах чрезвычайно низок. Инвестиции в такие страны не приходят.
"Фермер, который не может распоряжаться своей землей, - ему не будет откуда вкладывать деньги", - отметил Порошенко. По его словам, в результате открытия рынка земли Украина сможет развить аграрный сектор, увеличить его эффективность и предложить миру большее количество аграрной продукции.
Порошенко также отметил, что земельный закон является составной частью для спасения экономики от дефолта.
"А почему же у нас сейчас есть угроза дефолта? Потому что с начала этого года в государственный бюджет Украины - еще до коронавируса - не поступило по официальным утверждениям министерства финансов почти 30 миллиардов гривен. Если сейчас не будет приняты необходимые решения для покрытия дефицита бюджета в связи с падением экономики, - у нас будут социальные волнения.
А социальные беспорядки будут означать, что этим воспользуется Россия. Не надо забывать, что кроме вызовов пандемии и экономического кризиса у нас еще есть война. И я не хочу, чтобы отдельные лидеры политических сил за волосы Украину втащили в Россию. И я буду против этого бороться", - подчеркнул Петр Порошенко.
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