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Espreso.tvОбществоОн ввел внешнее независимое оценивание и дал надежду украинским школьникам на честное поступление в университет, - Петр Порошенко об Иване Вакарчуку

Он ввел внешнее независимое оценивание и дал надежду украинским школьникам на честное поступление в университет, - Петр Порошенко об Иване Вакарчуку

Пятый президент Украины, председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко у себя в телеграмме опубликовал отзыв на смерть профессора, доктора физико-математических наук Ивана Александровича Вакарчука

Об этом передает Еспресо.TV .

Текст сообщению подается полностью

"Большая потеря для Украины. Ушел в вечность профессор Иван Вакарчук. С болью узнал об этой печальной новости. Искреннее соболезнование семье ...

Я знал Ивана Александровича как ученого высокого уровня, министра, который в свое время дал мощный толчок застывшей системе образования. Он ввел внешнее независимое оценивание и дал надежду украинским школьникам на честное поступление в университет. Поднял качество образования в высшей школе, возвращал украинскому языку должное место, не умаляя роль национальных меньшинств.

За время работы ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко Иван Вакарчук воспитал несколько поколений настоящих патриотов и моральных авторитетов нации.

Царство Небесное ... Память о Вас вечно будет жить в наших сердцах ... ".

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