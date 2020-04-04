Он ввел внешнее независимое оценивание и дал надежду украинским школьникам на честное поступление в университет, - Петр Порошенко об Иване Вакарчуку
Об этом передает Еспресо.TV .
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"Большая потеря для Украины. Ушел в вечность профессор Иван Вакарчук. С болью узнал об этой печальной новости. Искреннее соболезнование семье ...
Я знал Ивана Александровича как ученого высокого уровня, министра, который в свое время дал мощный толчок застывшей системе образования. Он ввел внешнее независимое оценивание и дал надежду украинским школьникам на честное поступление в университет. Поднял качество образования в высшей школе, возвращал украинскому языку должное место, не умаляя роль национальных меньшинств.
За время работы ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко Иван Вакарчук воспитал несколько поколений настоящих патриотов и моральных авторитетов нации.
Царство Небесное ... Память о Вас вечно будет жить в наших сердцах ... ".
- Напомним, о смерти 73-летнего Ивана Вакарчука стало известно сегодня, 4 апреля 2020 года .
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