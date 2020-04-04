Мало кто сделал столько для отечественной науки и образования, как Иван Вакарчук, - Княжицкий
4 апреля, 2020, 13:21
Народный депутат Николай Княжицкий выражает сожаление по поводу смерти профессора, доктора физико-математических наук в прошлом ректора Львовского национального университета имени Ивана Франко и министра образования Украины Ивана Вакарчука
Об этом политик заявил на своей странице, передает Еспресо.TV .
"Умер Иван Вакарчук. Я знал этого прекрасного человека, ученого, патриота с детства. Соболезнования семье и всем нам. Большая потеря для Украины", - отметил Княжицкий.
"Наверное, мало кто сделал столько для отечественной науки и образования, как Иван Александрович Вакарчук", - подчеркнул нардеп.
Справка
Именно под председательством Вакарчука в Минобразования началось внедрение ВНО.
Кроме того, осуществлялся переход высшей школы на украинский язык преподавания.
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