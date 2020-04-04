HBO на время карантина открыл бесплатный доступ к фильмам и сериалам
Об этом сообщает segodnya.ua .
С 3 апреля НВО предоставил бесплатный доступ к 500 часов фильмам и сериалам. В рамках кампании #StayHomeBoxOffice продюсеры канала призывают своих зрителей оставаться дома в разгар пандемии.
Впервые в истории существования канала, чтобы посмотреть контент, нужно просто воспользоваться приложениями HBO Now и HBO Go. HBO сделал доступным множество программ, чтоб помочь зрителям оставаться в безопасности и быть здоровыми во время карантина.
В частности, бесплатно на HBO теперь доступны 20 фильмов от Warner Bros., в том числе "Покемон. Детектив Пикачу" и "Лего. Фильм 2", а также сериалы "Силиконовая долина", "Наследники", "Прослушка", "Барри" , "Клан Сопрано" и другие.
- Напомним, 14 марта компании Netflix и Disney приостановили производство фильмов и телешоу из-за пандемии коронавируса
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