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Espreso.tvМирHBO на время карантина открыл бесплатный доступ к фильмам и сериалам

HBO на время карантина открыл бесплатный доступ к фильмам и сериалам


фото: HBO
Телеканал HBO на время карантина открыл бесплатный доступ к 500 часов фильмов и сериалов

Об этом сообщает segodnya.ua .

С 3 апреля НВО предоставил бесплатный доступ к 500 часов фильмам и сериалам. В рамках кампании #StayHomeBoxOffice продюсеры канала призывают своих зрителей оставаться дома в разгар пандемии.

Впервые в истории существования канала, чтобы посмотреть контент, нужно просто воспользоваться приложениями HBO Now и HBO Go. HBO сделал доступным множество программ, чтоб помочь зрителям оставаться в безопасности и быть здоровыми во время карантина.

В частности, бесплатно на HBO теперь доступны 20 фильмов от Warner Bros., в том числе "Покемон. Детектив Пикачу" и "Лего. Фильм 2", а также сериалы "Силиконовая долина", "Наследники", "Прослушка", "Барри" , "Клан Сопрано" и другие.

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