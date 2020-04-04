Эрдоган распорядился, чтобы турки моложе 20 лет оставались на самоизоляции

4 апреля, 2020, 09:15

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 3 апреля 2020 года, выступил с обращением к согражданам, в котором рассказал о новых мерах по прекращению распространения коронавируса

По его словам, на 15 дней прекращается въезд и выезд транспортных средств в 30-ти крупных городах Турции и провинции Зонгулдак. Об этом со ссылкой на информационное агентство Anadolu передает Еспресо.TV .

Кроме того, сообщил турецкий лидер, вводится запрет на выход на улицу для лиц в возрасте до 20 лет.

Эрдоган добавил, что граждане в обязательном порядке должны носить респираторные маски в местах скопления людей, включая рынки и магазины.

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Он также отметил, что на фоне всемирной пандемии Турция превосходит многие развитые страны, как в плане подготовки, так и с точки зрения материального оснащения.

"Тот факт, что мы сами производим необходимые в борьбе с эпидемией ключевые средства, в частности маски, наборы тестов, гигиенические материалы, избавил нас от внешней зависимости. Всеобъемлющая система медицинского страхования, разветвленная и современная сеть больниц, и достаточная численность медицинского персонала пришлись кстати. В то же время, наша самодостаточность практически по всем основным продуктам питания, а также наша позиция в качестве их нетто-экспортера, обеспечивают большое преимущество для нашей страны. В силу этих причин Турция является одной из стран, наиболее подготовленных к этой пандемии и начавшемуся вместе с ней кризису", - заявил Эрдоган.

Справка

По состоянию на 3 апреля в Турции насчитывалось 20 921 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 425 летальных.

Перед этим Министерство культуры и туризма Турции рекомендовало туроператорам и отелям перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля .

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