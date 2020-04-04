COVID-19 заболел еще один украинский военный

4 апреля, 2020, 21:51

4 апреля был зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом в Вооруженных силах Украины

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 17:00 4 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 3-й случай заболевания острым респираторным заболеванием COVID-19, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Это уже второй случай подтвержденного заболевания COVID-19 в Киевском гарнизоне.

"Военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРВИ. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат", - добавили в Медицинских силах.

Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Военнослужащие, имевших с ним контакты при исполнении служебных обязанностей отправлены на самоизоляцию. В ближайшее время у них будет взяты пробы для проведения исследования на возможное заболевание COVID-19.

Напомним, 2 апреля в Вооруженных силах Украины зафиксирован еще один случай инфицирования коронавируса, зараженным оказался военнослужащий Киевского гарнизона.

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