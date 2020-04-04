COVID-19 заболел еще один украинский военный
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 17:00 4 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 3-й случай заболевания острым респираторным заболеванием COVID-19, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
Это уже второй случай подтвержденного заболевания COVID-19 в Киевском гарнизоне.
"Военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРВИ. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат", - добавили в Медицинских силах.
Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.
Военнослужащие, имевших с ним контакты при исполнении служебных обязанностей отправлены на самоизоляцию. В ближайшее время у них будет взяты пробы для проведения исследования на возможное заболевание COVID-19.
- Напомним, 2 апреля в Вооруженных силах Украины зафиксирован еще один случай инфицирования коронавируса, зараженным оказался военнослужащий Киевского гарнизона.
Проверенная информация о коронавирус в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-