4 апреля на фронте: оккупанты 7 раз нарушили режим тишины

4 апреля, 2020, 18:23

4 апреля на Донбассе российские оккупационные войска совершили семь обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы вовремя прекратили все враждебные провокации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял подразделения Объединенных сил. Так, из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра оккупанты вели огонь по защитникам Широкино, крупнокалиберные пулеметы враг также применил против защитников Славного и Водяного.

Употребляя решительные меры, украинские военнослужащие огнем пресекли враждебные провокации и не допустили потерь среди личного состава.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации трижды прибегли к минометным обстрелам позиций Объединенных сил.

Вблизи Орехово враг с направления Золотого-5 выпустил по нашим опорным пунктам девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем. Минометы калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом восемь мин противник также применил для обстрела окраин Новотошковского.

Позиции Объединенных сил в районе Южного оккупационные войска обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На все дерзкие действия российских наемников украинские военнослужащие отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Почувствовав на себе решимость и эффективность наших защитников, оккупанты немедленно прекращали любую активность. Потери противника уточняются.

4 апреля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.