3 апреля на фронте: россияне устроили 16 обстрелов, в ответ Объединенные силы уничтожили трех захватчиков

4 апреля, 2020, 07:13

В пятницу, 3 апреля 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию

Об этом говорится в информационном возведении о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 4 апреля, передает Еспресо.TV .

"В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства", - отмечают военные.

Обстрелы со стороны оккупантов зафиксировано поблизости

Павлополя - утром противник выпустил там 43 мины 82-го калибра, а после обеда применил против защитников этого населенного пункта гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Каштанового (в районе Авдеевки) - оккупанты вечером обстреляли украинские опорные пункты вблизи, выпустив восемь мин калибра 82 мм, впоследствии противник открыл огонь по этому участку из стрелкового оружия.

Красногоровки - оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Каменки, Новотроицкого, Опытного - противник открывал огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра по окрестностям, а также дважды применил крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Читайте также: Валерий Соловей: Кризис в РФ усиливается, давление на Украину не падает: здесь "кто кого переживет"

Новотошковского - враг трижды открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями вооружений. В общем оккупанты выпустили здесь 20 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 26 мин калибру120 мм.

Орехово - россияне применили минометы калибров 120 мм - 6 мин, 82 мм - 5 мин и станковые противотанковые гранатометы - 5 выстрелов.

Новозвановки - противник выпустил 10 мин 82-го калибра.

Луганского - огонь велся россиянами из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Украинские защитники вовремя реагировали на каждый обстрел со стороны оккупационных войск и дали враждебным подразделениям достойный отпор", - отмечают в штабе ООС.

Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было.

По предварительным данным разведки, 3 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали трех российских оккупантов.