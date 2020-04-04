3 апреля на фронте: россияне устроили 16 обстрелов, в ответ Объединенные силы уничтожили трех захватчиков
Об этом говорится в информационном возведении о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 4 апреля, передает Еспресо.TV .
"В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства", - отмечают военные.
Обстрелы со стороны оккупантов зафиксировано поблизости
Павлополя - утром противник выпустил там 43 мины 82-го калибра, а после обеда применил против защитников этого населенного пункта гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
Каштанового (в районе Авдеевки) - оккупанты вечером обстреляли украинские опорные пункты вблизи, выпустив восемь мин калибра 82 мм, впоследствии противник открыл огонь по этому участку из стрелкового оружия.
Красногоровки - оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Каменки, Новотроицкого, Опытного - противник открывал огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра по окрестностям, а также дважды применил крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.
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Новотошковского - враг трижды открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями вооружений. В общем оккупанты выпустили здесь 20 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 26 мин калибру120 мм.
Орехово - россияне применили минометы калибров 120 мм - 6 мин, 82 мм - 5 мин и станковые противотанковые гранатометы - 5 выстрелов.
Новозвановки - противник выпустил 10 мин 82-го калибра.
Луганского - огонь велся россиянами из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Украинские защитники вовремя реагировали на каждый обстрел со стороны оккупационных войск и дали враждебным подразделениям достойный отпор", - отмечают в штабе ООС.
Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было.
По предварительным данным разведки, 3 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали трех российских оккупантов.
- Напомним, к командованию ООС вернулся Сергей Наев , который занимался этим при президентстве Петра Порошенко.
- В марте 2020 года в боевых действиях с РФ в Донбассе свои жизни отдали 12 военнослужащих ВСУ .
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