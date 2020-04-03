Житель Миргорода с подозрением на COVID-19 скрывается от медиков и полициии, - председатель Полтавской ОГА

3 апреля, 2020, 14:32

В Полтавской области житель города Миргород с подозрением на коронавирус отказался от сдачи анализов и скрывается

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, мужчина может скрываться в Киеве.

"2 апреля мужчина с признаками вирусного заболевания отказался от того, чтобы медики взяли у него анализы на исследование в лабораторном центре ПЦР-методом. Сейчас полиция занимается поиском человека, ведь есть информация, что он скрывается в Киеве", - сообщил он.

На данный момент в Полтавской области на самоизоляции под наблюдением врачей находится 2024 человека, которые вернулись из-за границы.

Также отмечается, что правоохранители области составили 65 административных протоколов за нарушение карантина, из них 8 - за нарушение самоизоляции.