Житель Черкасской области пытался продать за границу более 10 тыс. медицинских масок
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что местный житель наладил поставки масок в одну из стран Европейского Союза.
"Правоохранители перехватили очередное международное почтовое отправление, сформированное злоумышленником. Во время таможенного досмотра была обнаружена партия медицинских масок. По информации СБ Украины, в ближайшее время делец планировал переправить более 10000 респираторных масок.", - говорится в сообщении.
СБУ отмечает, что мужчина планировал продать маски по цене в 2,5 евро за штуку. По предварительным подсчетам, украинец хотел получить за партию масок более 700 тыс. грн.
Фото: сайт СБУ
- Напомним, вблизи села Могилев Днепропетровской спасатели установили палаточный городок для обсервации людей.
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