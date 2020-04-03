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Espreso.tvОбществоЖитель Черкасской области пытался продать за границу более 10 тыс. медицинских масок

Житель Черкасской области пытался продать за границу более 10 тыс. медицинских масок


фото: Сайт СБУ
В Черкасской области Служба безопасности предупредила вывоз за границу масштабной партии медицинских масок в одну из стран ЕС

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что местный житель наладил поставки масок в одну из стран Европейского Союза.

"Правоохранители перехватили очередное международное почтовое отправление, сформированное злоумышленником. Во время таможенного досмотра была обнаружена партия медицинских масок. По информации СБ Украины, в ближайшее время делец планировал переправить более 10000 респираторных масок.", - говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что мужчина планировал продать маски по цене в 2,5 евро за штуку. По предварительным подсчетам, украинец хотел получить за партию масок более 700 тыс. грн.

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Фото: сайт СБУ

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