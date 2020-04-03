Закон о земле должен создать класс мелких и средних фермеров, - Синютка

3 апреля, 2020, 07:47

Мы имеем время до июля 2021 года, чтобы подготовиться к введению рынка земли. Для этого нужно установить минимальную цену на землю, которую должны покупать хозяева с легальным происхождением денег. Кроме того, нужно навести порядок в Госгеокадастре

Об этом заявил народный депутат от фракции "Европейской Солидарности" Олег Синютка в эфире ток-шоу "Говорит Большой Львов на Еспресо.TV

По словам депутата, "Европейская Солидарность" добилась запрета на продажу государственной земли, а это 11 млн га. Также была ограничена продажа в одни руки более 100 га. Олег Синютка выразил уверенность, что украинцы никогда не проголосуют на референдуме за продажу земли иностранцам.

"Если все эти действия будут сделаны, то этот закон позволит создать класс мелких и средних собственников земли, которые, как мы видим из опыта Польши, дают самый лучший результат аграрного производства", - заявил Олег Синютка.