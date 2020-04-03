За прошедшие сутки оккупанты обстреляли бойцов ООС 11 раз и продолжили обстрелы утром, Объединенные силы ответили огнем

3 апреля, 2020, 07:27

В четверг, 2 апреля, российские оккупанты в Донбассе 11 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки со 120-мм и 82-мм минометов, выпустив всего 24 мины, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Российские наемники стреляли по направлению оккупированных населенных пунктов Спартак, Каштановый и Минеральное.

По защитникам Павлополя оккупанты выпустили 6 минометных мин калибра 120 мм. Получив ответ от бойцов ООС, враг прекратил обстрелы.

Трижды с применением 82-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские террористы обстреляли окрестности Песков. К вечеру оккупанты со стороны Саханки выпустили два десятка 82-мм мин по опорным пунктам вблизи Широкино.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг один раз обстрелял украинские позиции возле Богдановки и дважды - вблизи Старогнатовки.

Украинские военные отвечали на каждую вражескую провокацию прицельным огнем по позициям противника.

2 апреля потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

С начала суток 3 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" россияне обстреляли позиции вблизи Новотошковского из минометов калибра 120 мм, потратив 26 мин. После ответа со стороны Объединенных сил враждебные провокации прекратились. Потерь среди украинских защитников результате этого обстрела нет.