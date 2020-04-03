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Espreso.tvОбществоИран до сих пор не передал Украине "черные ящики" сбитого самолета, - Кулеба

Иран до сих пор не передал Украине "черные ящики" сбитого самолета, - Кулеба

Украина пока не получила "черные ящики" самолета МАУ, сбитого в Иране

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает РБК-Украина.

Кулеба отметил, что задачами МИД является получение "черных ящиков" и согласование с Ираном механизмов юридической ответственности.

"В сухом остатке - ящики в Иране. Мы их пока не получили. Мы проводим консультации с Ираном и с нашими партнерами, прежде всего с Канадой. Наша цель - получить ящики. Цель номер 2 - четко выписать и согласовать с Ираном механизмы юридической ответственности", - заявил он.

  • Иран согласился передать Украине "черные ящики" пассажирского самолета авиакомпании МАУ, который был сбит в окрестностях Тегерана.
 
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