Именно сейчас парламенту нужен турборежим, - Яценюк

3 апреля, 2020, 17:12

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк отметил необходимость принять в ВР законы, необходимые для преодоления кризиса

Об этом он говорил во время онлайн дискуссии Киевского форума безопасности, которую транслировал телеканал "Эспрессо".

"Меня удивляет, почему монобольшинство не выполняет свою ключевую функцию. Они, наоборот, сейчас, имея 254 голоса, должны голосовать. Вот здесь нужен сейчас турборежим".

Об этом Арсений Яценюк отметил во время первой онлайн дискуссии Киевского форума безопасности, посвященной посвящена одной из важнейших проблем страны: как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса.

Участие в разговоре приняли премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк, новоназначенный Министр финансов Украины Сергей Марченко, Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, Президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала, старший советник Атлантического совета Андерс Аслунд, а также Директор экономических и социальных программ аналитического Центра Разумкова Василий Юрчишин.

Арсений Яценюк отметил, что сейчас в мире и Украине цифры неутешительны: "Более 1 млн больных COVID-19. В Украине - уже почти тысяча".

Относительно экономических показателей, он отметил, что индекс покупательной способности (PMI) в странах-членах ЕС на сегодня самый низкий за всю историю наблюдения - 22 лет. "В США на сегодня было зафиксировано почти 10 млн безработных", - напомнил он.

"То есть нас окружает пандемический кризис и динамично надвигается кризис экономический. Украина не является островом. Надо откровенно признать, что у нас нет подушки безопасности. И так же надо откровенно признать, что Национальный банк Украины - это не Федеральная резервная система Соединенных Штатов и не Европейский центральный банк, которые имеют совершенно другие инструменты регулирования денежно-кредитной политики ", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что при нынешнем пандемическом и экономическом кризисе не стоит забывать о кризисе военном: "Россия никуда не забралась с территории Украины. И это еще уничтожает наши мощности и наши возможности бороться как с пандемией, так и с экономическими вызовами".

"Сейчас наиболее важно - чтобы правительство, президент и парламент безотлагательно принимали решение", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк обратился к бизнес-ассоциациям и Атлантическому совету публично выразить поддержку позиции Кабинета министров и лично министру финансов по неотложной необходимости принятия изменений в закон о государственном бюджете.

"Политическая мотивация, из-за которой члены парламента заблокировали принятие этого законопроекта, влечет за собой ужасные экономические последствия. Они сейчас приняли только законы, как тратить, но они не приняли того закона, как эффективно тратить и где заработать", - сказал Арсений Яценюк.

Лидер НФ отметил, что без программы с Международным валютным фондом Украины объявит дефолт: "объявит дефолт - это станет банкротом. Не знаю на сколько лет".

Он подчеркнул необходимость неотложенного принятия всех законов, которые нужны для программы с Международным валютным фондом, и подчеркнул важность того, чтобы заседание парламента состоялось в кратчайшие сроки.

Арсений Яценюк предложил по результатам сегодняшней дискуссии создать антикризисный центр вокруг правительства с участием представителей бизнеса, реального сектора: "Собрать все ресурсы бизнеса, собрать медийные ресурсы для того, чтобы наработать план действий, как выжить государству, как выжить бизнесу, как выжить людям, которые работают в бизнесе и работают в государственном секторе. Как ни провалиться в экономический кризис, из которого потом будем выходить годами ".

"План - секвестр бюджета, программа с МВФ, антикризисный центр для и правительства и для бизнеса и четкое политическое и экономическое позиционирование каждого из нас на поддержку государства", - подчеркнул Арсений Яценюк.