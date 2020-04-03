Всемирный банк готов выделить Украине $ 135 млн на совершенствование медицинских услуг, - Шмыгаль

3 апреля, 2020, 19:19

Всемирный банк готов выделить Украине дополнительные $ 135 млн на совершенствование медицинских услуг на местах

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

"Сегодня провел встречу с и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алексом Кремером. Говорили частности о совместном проекте Всемирного банка и МЗ" Улучшение здравоохранения на службе у людей ". Учитывая распространение COVID-19, наши партнеры готовы выделить Украине дополнительные $ 135 млн на совершенствование медицинских услуг на местах ", - написал Шмыгаль.

Эти средства будут направлены на закупку медицинского оборудования, реконструкцию амбулаторий семейной медицины и внедрение в регионах медицинской реформы.

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