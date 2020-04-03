Военные будут проходить двухнедельный карантин перед отправкой в зону ООС

3 апреля, 2020, 18:33

Военнослужащие Вооруженных сил Украины перед отправлением в район проведения операции Объединенных сил будут проходить двухнедельный карантин для предотвращения распространения коронавируса

Об этом сообщил начальник Управления правового обеспечения Генерального штаба ВСУ полковник Юрий Бобров для " Армия ФМ ".

"Служба не меняется. Однако в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 11 марта о предотвращении распространения коронавируса на территории Украины установлен карантин. Согласно распоряжению Кабмина от 25 марта о переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации в целях ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения в соответствии со статьей 14 и 78 Кодекса цивильног в защите Украины, установлен режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля. В настоящее время этот режим продлен до мая ", - напомнил он.

По словам Боброва, это внесет определенные коррективы в исполнение воинских обязанностей.

"Те военные части, которые планируют выполнять задачи в районе ООС, пройдут обязательный двухнедельный карантин перед убытием к месту выполнения задач. Военные должны максимально придерживаться учреждений Кабинета министров Украины и указаний, рекомендаций врачей по мерам безопасности", - заявил он.

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