Во Франции парня посадили за четыре нарушения карантина

Об этом сообщает Le Figaro, передает "Европейская правда" .

В Гренобле 18-летнего парня приговорили к 3 месяцам заключения после четвертого подряд нарушения карантинных ограничений.

Перед этим во вторник, 1 апреля, его приговорили к двум месяцам домашнего ареста с ношением электронного браслета - за третье.

Однако уже на следующий день парня поймали за рулем авто. Он попытался избежать проверки и убежать от полиции, что закончилось для него легким ДТП и задержанием. Водительских прав у него не было.

После этого прокуратура вынесла жесткое решение - о трех месяцах лишения свободы - с учетом того, что правонарушения были рецидивирующими и связанными между собой.

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