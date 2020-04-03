Во Франции парня посадили за четыре нарушения карантина
Об этом сообщает Le Figaro, передает "Европейская правда" .
В Гренобле 18-летнего парня приговорили к 3 месяцам заключения после четвертого подряд нарушения карантинных ограничений.
Перед этим во вторник, 1 апреля, его приговорили к двум месяцам домашнего ареста с ношением электронного браслета - за третье.
Однако уже на следующий день парня поймали за рулем авто. Он попытался избежать проверки и убежать от полиции, что закончилось для него легким ДТП и задержанием. Водительских прав у него не было.
После этого прокуратура вынесла жесткое решение - о трех месяцах лишения свободы - с учетом того, что правонарушения были рецидивирующими и связанными между собой.
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