Внеочередное заседание Рады по бюджету может состояться на следующей неделе, - Корниенко

3 апреля, 2020, 15:56

По словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, внеочередное заседание Верховной Рады для принятия изменений в госбюджет может состояться на следующей неделе

Об этом сказал глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время стрима Гражданской сети ОПОРА в Facebook.

"... ситуацию с бюджетом, которую мы будем понимать, опять-таки, в следующий вторник, когда пройдет комитет, и, возможно, внеочередное на следующей неделе, связанное уже с принятием бюджета", - отметил Корниенко, комментируя вопрос финансирования местных выборов.

Он напомнил, что в период карантина Верховная Рада работает в комитетском режиме, а внеочередные заседания парламента собираются, когда есть пакет законопроектов, связанных с ситуацией вокруг коронавируса.