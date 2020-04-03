 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВнеочередное заседание Рады по бюджету может состояться на следующей неделе, - Корниенко

Внеочередное заседание Рады по бюджету может состояться на следующей неделе, - Корниенко


фото: prm.ua
По словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, внеочередное заседание Верховной Рады для принятия изменений в госбюджет может состояться на следующей неделе

Об этом сказал глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время стрима Гражданской сети ОПОРА в Facebook.

"... ситуацию с бюджетом, которую мы будем понимать, опять-таки, в следующий вторник, когда пройдет комитет, и, возможно, внеочередное на следующей неделе, связанное уже с принятием бюджета", - отметил Корниенко, комментируя вопрос финансирования местных выборов.

Он напомнил, что в период карантина Верховная Рада работает в комитетском режиме, а внеочередные заседания парламента собираются, когда есть пакет законопроектов, связанных с ситуацией вокруг коронавируса.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 апреля, 2020 пятница

больше новостей

3 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать