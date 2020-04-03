Внеочередное заседание Рады по бюджету может состояться на следующей неделе, - Корниенко
3 апреля, 2020, 15:56
По словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, внеочередное заседание Верховной Рады для принятия изменений в госбюджет может состояться на следующей неделе
Об этом сказал глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время стрима Гражданской сети ОПОРА в Facebook.
"... ситуацию с бюджетом, которую мы будем понимать, опять-таки, в следующий вторник, когда пройдет комитет, и, возможно, внеочередное на следующей неделе, связанное уже с принятием бюджета", - отметил Корниенко, комментируя вопрос финансирования местных выборов.
Он напомнил, что в период карантина Верховная Рада работает в комитетском режиме, а внеочередные заседания парламента собираются, когда есть пакет законопроектов, связанных с ситуацией вокруг коронавируса.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил уверенность в том, что Верховная Рада 6-7 апреля поддержит предлагаемые правительством изменения в государственный бюджет на 2020 год.
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-