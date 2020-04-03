Власть сфальсифицировала закон о борьбе с коронавирусом, - Княжицкий

3 апреля, 2020, 18:43

Среди прочего, закон должен был поддержать граждан в период карантина, в частности арендаторов, и освободить их от платы за пользование имуществом (но оставить уплату коммуналки и других платежей)

В понедельник на внеочередном заседании Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)", напоминает народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий в Facebook .

"В исходном тексте закона было написано: "наниматель освобождается от платы за пользование имуществом". Однако, после обнародования документа данная норма отражена в совершенно другой редакции, а именно: "наниматель может быть освобожден от платы за пользование имуществом", - пишет народный депутат .

По его словам, "получается, что эта норма никак не защищает арендатора и не улучшает его положение. Подчеркиваю, что депутаты за такое не голосовали!"

"И это значит, что уже после голосования, при подготовке законопроекта на подпись Разумкова и Зеленскому, кто-то в Верховной Раде или в Офисе президента цинично заменил его. Очень надеюсь, что высшее руководство государства об этом не знало и заведомо не нарушало закон", - отмечает парламентарий.

Николай Княжицкий добавил, что вместе с коллегами из "Европейской Солидарности": Ириной Фриз, Николаем Величковичем, Михаилом Бондарем, Марией Ионовой, Софией Фединой и Иванной Климпуш-Цинцадзе прислали депутатское обращение в Офис Генерального прокурора и ГБР с требованием начать расследование в отношении данной ситуации.