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Espreso.tvОбществоВ Запорожье коронавирус обнаружили у 8-летней девочки

В Запорожье коронавирус обнаружили у 8-летней девочки

В Запорожье коронавирус подтвердили у 8-летней девочки, которая является дочерью инфицированного жителя

Об этом сообщает Запорожский горсовет.

Заболевание 8-летнего ребенка Covid-19 стало 13-м лабораторно подтвержденным случаем заражения короновирусной инфекцией в Запорожье.

По информации Telegram-канала "Covid-19", больная девочка - дочь жителя Запорожья, у которого был обнаружен короновирус раньше.

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