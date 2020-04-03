В Запорожье коронавирус обнаружили у 8-летней девочки
3 апреля, 2020, 21:17
В Запорожье коронавирус подтвердили у 8-летней девочки, которая является дочерью инфицированного жителя
Об этом сообщает Запорожский горсовет.
Заболевание 8-летнего ребенка Covid-19 стало 13-м лабораторно подтвержденным случаем заражения короновирусной инфекцией в Запорожье.
По информации Telegram-канала "Covid-19", больная девочка - дочь жителя Запорожья, у которого был обнаружен короновирус раньше.
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